В приморском Дальнереченске ввели режим ЧС из-за паводка

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В Дальнереченском районе Приморья ввели режим ЧС муниципального характера из-за паводков, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным на 11:30 по местному времени (4:30 мск), семь населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Спасательные службы организовали лодочные переправы, на затопленных территориях откачивают воду, добавили власти.

Причиной паводка стали сильные дожди, которые прошли в первой половине июня. Только за прошедшие выходные в Приморье выпало от 20 до 86 мм осадков, почти месячная норма. Как отмечал региональный главк МЧС, 25–26 июня уровень воды в реках у Дальнереченска достигнет опасных отметок. Накануне, 24 июня, местных жителей призвали готовиться к эвакуации.

В конце марта ряд регионов столкнулись с паводками. Больше всего пострадали Оренбургская область, в частности город Орск. В МЧС отмечали, что причинами наводнений стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.