Американские ученые нашли тяжелые металлы в темном шоколаде

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Темный шоколад и какао-продукты содержат количество свинца и кадмия, превышающее нормы для пищевых продуктов. Такой вывод следует из результатов восьмилетней работы ученых из Университета Джорджа Вашингтона и ConsumerLab — компании, которая тестирует и оценивает здоровые продукты питания и добавки.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

С 2014 по 2022 год ученые закупали 72 потребительских какаосодержащих продукта и проанализировали их на содержание тяжелых металлов: свинца (Pb), кадмия (Cd) и мышьяка (As).

Исследователи выяснили, что 43% протестированных продуктов превышают нормы для штата Калифорния по содержанию свинца, 35% — по содержанию кадмия.

«Несколько какао-порошков, какао-бобов и некоторых видов темного шоколада не прошли наш отбор из-за загрязнения большим количеством кадмия, токсичного тяжелого металла», — говорится в сообщении ConsumerLab.

Средние концентрации на указанную порцию как Pb (0,615 мкг/порция), так и Cd (4,358 мкг/порцию) превышали максимально допустимый уровень дозы тяжелого металла в Калифорнии (0,5 мкг/день и 4,1 мкг соответственно). В России действует норма 0,5 мг/кг.

По словам ученых, загрязнение тяжелыми металлами более чем в половине протестированных продуктов может не представлять заметного риска для обычного человека при употреблении одной порции. В то же время исследователи не исключили последствия при употреблении более чем одной порции в день.

Соавтор исследования и исполнительный директор офиса интегративной медицины и здравоохранения в Университете Джорджа Вашингтона Ли Фрейм заявил, что результаты исследования не являются причиной для отказа от темного шоколада, а количество тяжелых металлов в протестированных какао-продуктах «не вызывает тревоги».

Ученый добавил, что о загрязнении потребительских какао-содержащих продуктов, таких как темный шоколад, тяжелыми металлами, включая свинец, кадмий и мышьяк, неоднократно сообщали известные потребительские СМИ и независимые испытательные агентства.

Продукты, содержащие какао, печально известны своим богатством металлов из-за методов выращивания и производства, говорится в исследовании. В частности, значительными источниками загрязнения считается близость какао-ферм к другим перерабатывающим и промышленным объектам.