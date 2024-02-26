В России запретят 19 пищевых добавок
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, запретят использовать 19 пищевых добавок. Соответствующий комплексный документ вступает в силу 27 февраля, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Документ обновляет пять разделов технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и 29 приложений к нему.
В нем перечень разрешенных пищевых добавок сокращен с 362 до 349 за счет исключения 19 позиций и введения шести новых. Так, в России и в других странах ЕАЭС будут запрещены:
- подсластитель стевия (растение Stevia rebaudiana Bertoni), порошок его листьев и сироп из них, а также экстракты;
- сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203);
- танины пищевые (Е181);
- консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236);
- регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387);
- глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912), краситель кантаксантин (E161g);
- ацетат аммония (Е264);
- диоктилсульфосукцинат натрия (Е480) и краситель красный рисовый;
- алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559) — антислеживающие агенты, содержащие алюминий;
- Мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637).
В то же время производителям разрешат использовать следующие шесть добавок:
- консервант этиллауриларгинат (Е243);
- загуститель и стабилизатор гуммиарабик, модифицированный октенилянтарной кислотой (Е423);
- глазирователи сополимер метакрилата основной (Е1205) и сополимер метакрилата нейтральный (Е1206), а также сополимер метакрилата анионный (Е1207) и графт-сополимер поливинилового спирта и полиэтилена (Е1209).
Для изменений предусмотрен переходный период продолжительностью 36 месяцев.
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