 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В России запретят 19 пищевых добавок

В ЕАЭС запретят стевию и еще 18 пищевых добавок
Фото: Ashraf Amra / Keystone / Global Look Press
Фото: Ashraf Amra / Keystone / Global Look Press

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, запретят использовать 19 пищевых добавок. Соответствующий комплексный документ вступает в силу 27 февраля, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Документ обновляет пять разделов технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и 29 приложений к нему.

В нем перечень разрешенных пищевых добавок сокращен с 362 до 349 за счет исключения 19 позиций и введения шести новых. Так, в России и в других странах ЕАЭС будут запрещены:

  • подсластитель стевия (растение Stevia rebaudiana Bertoni), порошок его листьев и сироп из них, а также экстракты;
  • сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203);
  • танины пищевые (Е181);
  • консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236);
  • регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387);
  • глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912), краситель кантаксантин (E161g);
  • ацетат аммония (Е264);
  • диоктилсульфосукцинат натрия (Е480) и краситель красный рисовый;
  • алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559) — антислеживающие агенты, содержащие алюминий;
  • Мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637).

В Роспотребнадзоре рассказали о добавках в американском мясе
Общество
Фото:ИТАР-ТАСС

В то же время производителям разрешат использовать следующие шесть добавок:

  • консервант этиллауриларгинат (Е243);
  • загуститель и стабилизатор гуммиарабик, модифицированный октенилянтарной кислотой (Е423);
  • глазирователи сополимер метакрилата основной (Е1205) и сополимер метакрилата нейтральный (Е1206), а также сополимер метакрилата анионный (Е1207) и графт-сополимер поливинилового спирта и полиэтилена (Е1209).
Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Для изменений предусмотрен переходный период продолжительностью 36 месяцев.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
ЕЭК ЕАЭС еда
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре рассказали о добавках в американском мясе
Общество
Сущий БАД: как делать на биодобавках ₽130 млн в месяц с помощью нейросети
Свое дело
В России начнут маркировать БАДы, антисептики и кресла-коляски
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
ВТБ предложит клиентам вклады с привязкой к ставке ЦБ Финансы, 11:00
ВТБ решил расширить сеть «легких» офисов Бизнес, 11:00
Почему Сэм Альтман и другие стремятся создать AGI и что это такое Pro, 10:56
Южная Корея ужесточит экспортный контроль в отношении России Политика, 10:49
Месси на последних секундах спас «Интер Майами» от поражения Спорт, 10:39
Разум героя: что стоит за поведением альтруистов — Psychology Today Pro, 10:38
«Ведомости» узнали, что кабмин поддержал создание гибридных колоний Общество, 10:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Акции ряда российских компаний снизились после подпадания под санкции США Инвестиции, 10:25
Соперница Трампа лишилась поддержки одного из богатейших американцев Политика, 10:21
Пушилин допустил восстановление Авдеевки Политика, 10:21
Россиянин вошел в топ-3 игроков дня НХЛ после повторения рекорда Овечкина Спорт, 10:19
Экстрадиция из ОАЭ: у властей на это есть 30 дней, затем должны отпустить Pro, 10:19
В России запретят 19 пищевых добавок Общество, 10:15
Получившего 18 лет экс-бойца «Альфы» начали судить по делу об убийстве Общество, 10:12