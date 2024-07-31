Супруге сенатора Керимова вручили орден «За заслуги перед Дагестаном»
Глава Дагестана Сергей Меликов вручил супруге сенатора Сулеймана Керимова Фирузе высшую награду региона — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», сообщает пресс-служба Меликова.
Глава республики отметил работу Керимовой над инвестпроектом компании «Алияк» в Сулейман-Стальском районе.
Бенефициаром ООО «Алияк» является дочь сенатора Керимова Гульнара. Компания инвестирует в пять инвестиционных проектов на общую сумму 3,4 млрд руб. Программы реализуются в приоритетных отраслях экономики — сельском хозяйстве и туризме.
По словам Меликова, Фируза Керимова в работе над инвестпроектом «взяла на себя обязательства, которые неукоснительно выполняются». Награду Керимовой вручили на одном из объектов программы — территории молочно-товарной фермы.
Предприятие рассчитано на 400 фуражных коров. На ферме внедряют автоматизированное доение коров, создают современные цеха по переработке молока и мяса, выращивают гидропонный зеленый корм. Предварительные затраты на создание объекта оценивали в 812,5 млн руб.
В селе Касумкент Сулейман-Стальского района планируется строительство гостиницы на 60 мест, создание туристско-оздоровительного комплекса «Кпул-Ятар» и туристической базы на берегу Каспийского моря.
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