В болгарском Костенце снаряд взорвался во время испытаний

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Снаряд взорвался на оружейном заводе в болгарском городе Костенец, сообщила пресс-служба Минобороны страны.⁠

«Производственная авария произошла сегодня, 31 июля, на заводе ООО «Терем — Царь Самуил» — София. Костенец. Пострадавших нет, нанесен только материальный ущерб», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что завод занимается утилизацией и производством боеприпасов.

По данным информагентства БГНЕС, снаряд взорвался во время испытаний. Исполнительный директор «Терем-холдинг ЕАД» Калин Димитров заявил, что опасности для людей нет.



В Минобороны добавили, что на данный момент на месте происшествия находятся бригады Службы военной полиции, которые расследуют произошедшее. Сумма ущерба уточняется.

По данным New York Times, оружейный завод в Костенце возобновил работу в 2023 году после 35-летнего перерыва. На нем было запущено производство артиллерийских боеприпасов калибра 122-мм для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Восстановление производства проходило в рамках программы стран Запада по обеспечению Украины снарядами крупных калибров, особенно советского образца, так как у ВСУ советских гаубиц и САУ еще хватает, а снарядов к ним нет. Производство уже запущено.