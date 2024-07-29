Число пострадавших при взрыве на заводе BASF в Германии достигло 18

Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

Число пострадавших при взрыве на крупнейшем химическом заводе компании BASF в Германии достигло 18 человек, сообщает газета Bild.

«Количество раненых было скорректировано до 18», — говорится в публикации. Ранее представители концерна сообщили о 15 пострадавших. Там отметили, что сотрудники завода получили легкие травмы.

BASF — крупнейший в мире химический концерн. Он занимается поставкой продукции для сельского хозяйства, фармацевтикой, выпуском резины, пластика, лакокрасочных материалов, мебели и других изделий из дерева, химикатов для строительства, электрооборудования и других товаров.

Взрыв на предприятии произошел около 12:43 по местному времени (13:43 мск), за ним последовал пожар. На месте ЧП возникло облако черного дыма. Пожарные и другие городские службы предупредили жителей об опасности из-за выбросов угарного газа.