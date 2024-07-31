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Политика ,  
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В Думе объяснили отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Отсрочка от мобилизации многодетным отцам, которые имеют трех и более детей, «приведет к уменьшению кадрового резерва». Так первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов прокомментировал отказ депутатов поддержать законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов с тремя и более детьми.

Видеокадры обсуждения опубликовал телеграм-канал Baza, репост сделала депутат Нина Останина.

По словам Красова, каждый мужчина должен в первую очередь защищать свою семью, общество и государство, а потом уже заботиться о добыче для своей семьи.

«Из чего состоит [слово] «мужчина»? «Муж» и «чин». «Муж» — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем «чин» — это работник, добытчик», — пояснил свою мысль депутат.

Так он ответил депутату Нине Останиной на доводы о том, что многодетных отцов нужно освободить от мобилизации. Во время обсуждения законопроекта она отметила, что при частичной мобилизации отсрочку получили 256 тыс. айтишников, 170 тыс. работников банковской сферы. При этом в зоне СВО служит более 900 многодетных отцов и 100 отцов детей-инвалидов.

Останина отметила, что она планирует подготовить новую редакцию законопроекта и снова вынести его на рассмотрение на осенней сессии.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В мае 2024 года депутаты предложили не призывать по мобилизации отцов троих детей ради демографии и соблюдения прав несовершеннолетних, однако думский комитет по обороне идею не поддержал. Депутаты подчеркнули, что расширение перечня отсрочек может «негативно отразиться на комплектовании» армии и не гарантирует обеспечения мобилизационного развертывания в случае возникновения угроз военной безопасности страны.

31 июля Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для части россиян. Об этом говорилось в карточке закона на портале системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

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Отсрочка от мобилизации многодетные семьи мобилизация
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