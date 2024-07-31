ФСБ сообщила о приговоре в 25 лет агенту СБУ за диверсии в Москве

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Западный военный окружной суд вынес приговор агенту СБУ Сергею Кармазину, причастному к двум диверсиям на Московской железной дороге. Об этом говорится в сообщении УФСБ России по городу Москве и Московской области, поступившем в РБК.

Гражданина Украины, который совершал преступления по заданию СБУ на объектах инфраструктуры Московской железной дороги, приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые шесть лет он должен будет отбывать в тюрьме. Также его приговорили к штрафу в 700 тыс. руб.

ФСБ сообщила, что диверсанта завербовали сотрудники СБУ в Польше при участии местных спецслужб. В 2022 году под видом беженца мужчина попал из Латвии в Россию, сообщили в ведомстве. В Москве Кармазин поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.

У него были изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты, а также переписка с сотрудником СБУ.

«Следственной службой управления в отношении Кармазина С.Н. возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 281 (два эпизода), ст. 281.2, ч. 2 ст. 281.3, ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 223.1, ст. 205.3, ч. 2 ст. 205.4 и 276 УК России», сказано в сообщении.

В июне Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за сговор со Службой безопасности Украины (СБУ). Мужчину признали виновным по ст. 275.1 Уголовного кодекса (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).