Суд заочно приговорил украинскую актрису Курилец к пяти годам колонии

Андрианна Курилец (Фото: Андріанна Курилець / VK)

Украинской актрисе Андрианне Курилец, преподавателю детской театральной мастерской ArtEtra, заочно провозгласили приговор, сообщается в Telegram судов общей юрисдикции города Москвы.

Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Басманный районный суд города Москвы признал Андрианну Курилец-Кметюк виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В 2023 году ее объявили в розыск по уголовному делу за призывы к насилию над российскими военными.

В 2022 году Курилец снялась в рекламном ролике,

в котором ее героиня в национальном костюме серпом «перерезает горло» актеру, изображающему российского солдата. Героиня также допустила «экстремистские высказывания». В 2023 году ее объявили в розыск по уголовному делу за призывы к насилию над российскими военными.