Суд заочно приговорил украинскую актрису Курилец к пяти годам колонии
Украинской актрисе Андрианне Курилец, преподавателю детской театральной мастерской ArtEtra, заочно провозгласили приговор, сообщается в Telegram судов общей юрисдикции города Москвы.
Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Басманный районный суд города Москвы признал Андрианну Курилец-Кметюк виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
В 2023 году ее объявили в розыск по уголовному делу за призывы к насилию над российскими военными.
В 2022 году Курилец снялась в рекламном ролике,
в котором ее героиня в национальном костюме серпом «перерезает горло» актеру, изображающему российского солдата. Героиня также допустила «экстремистские высказывания». В 2023 году ее объявили в розыск по уголовному делу за призывы к насилию над российскими военными.
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