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Военная операция на Украине ,  
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Суд заочно приговорил украинскую актрису Курилец к пяти годам колонии

Басманный суд заочно приговорил украинскую актрису Курилец к пяти годам колонии
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрианна Курилец
Андрианна Курилец (Фото: Андріанна Курилець / VK)

Украинской актрисе Андрианне Курилец, преподавателю детской театральной мастерской ArtEtra, заочно провозгласили приговор, сообщается в Telegram судов общей юрисдикции города Москвы.

Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Басманный районный суд города Москвы признал Андрианну Курилец-Кметюк виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В 2023 году ее объявили в розыск по уголовному делу за призывы к насилию над российскими военными.

МВД объявило в розыск украинскую актрису Курилец за призывы к насилию
Политика
Фото:Андрей Журавлев / Shutterstock

В 2022 году Курилец снялась в рекламном ролике,
в котором ее героиня в национальном костюме серпом «перерезает горло» актеру, изображающему российского солдата. Героиня также допустила «экстремистские высказывания». В 2023 году ее объявили в розыск по уголовному делу за призывы к насилию над российскими военными.

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МВД объявило в розыск украинскую актрису Курилец за призывы к насилию
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