МВД объявило в розыск украинку Курилец за призывы к насилию над россиянами

МВД объявило в розыск украинскую актрису Курилец за призывы к насилию

Украинская актриса Адрианна Курилец разыскивается за возбуждение ненависти по национальному признаку. Весной 2022 года она снялась в ролике с имитацией убийства российского военного

Фото: Андрей Журавлев / Shutterstock

Украинская актриса Адрианна Курилец, против которой в России завели уголовное дело за призывы к насилию над российскими военными, объявлена в розыск. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД России.

«Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

СК 6 мая возбудил уголовное дело в отношении актрисы по ст. 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Весной 2022 года Курилец снялась в рекламном ролике, в котором ее героиня в национальном костюме серпом «перерезает горло» актеру, изображающему российского солдата. Героиня также допустила «экстремистские высказывания». После этого глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актрисы.

Ролик был распространен в социальных сетях. Следователи в рамках дела также дадут правовую оценку этому ролику.

«Подобное видео схоже с вопиющими кадрами убийств, которые выпускают боевики запрещенной в России организации «Исламское государство». В отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку», — заявил Бастрыкин «РИА Новости».

Адрианна Курилец-Кметюк родилась во Львовской области. Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, работала в театре Марии Заньковецкой, а также в молодежном театре Melpomena во Львове.