МВД объявило в розыск украинскую актрису Курилец за призывы к насилию
Украинская актриса Адрианна Курилец, против которой в России завели уголовное дело за призывы к насилию над российскими военными, объявлена в розыск. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД России.
«Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.
СК 6 мая возбудил уголовное дело в отношении актрисы по ст. 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Весной 2022 года Курилец снялась в рекламном ролике, в котором ее героиня в национальном костюме серпом «перерезает горло» актеру, изображающему российского солдата. Героиня также допустила «экстремистские высказывания». После этого глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актрисы.
Ролик был распространен в социальных сетях. Следователи в рамках дела также дадут правовую оценку этому ролику.
«Подобное видео схоже с вопиющими кадрами убийств, которые выпускают боевики запрещенной в России организации «Исламское государство». В отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку», — заявил Бастрыкин «РИА Новости».
Адрианна Курилец-Кметюк родилась во Львовской области. Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, работала в театре Марии Заньковецкой, а также в молодежном театре Melpomena во Львове.