В Британии пациентка пришла в сознание после диагноза «смерть мозга»

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В Великобритании в больнице очнулась женщина, которую хотели отключить от систем жизнеобеспечения после перенесенной клинической смерти, сообщает My London. Семья пациентки уже готовилась к ее похоронам.

32-летняя Эмма Прайс была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после попытки самоубийства из-за травли на работе. Однако родных Эммы предупредили, что у нее произошла смерть мозга и через некоторое время ее отключат от аппарата ИВЛ.

За несколько часов до того, как Эмму планировали отключить от аппарата, она открыла глаза и смогла дышать самостоятельно в течение 30 минут. Сейчас женщина находится в сознании и общается с семьей с помощью кивков головой.