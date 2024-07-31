 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Британии пациентка пришла в сознание после диагноза «смерть мозга»

Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

В Великобритании в больнице очнулась женщина, которую хотели отключить от систем жизнеобеспечения после перенесенной клинической смерти, сообщает My London. Семья пациентки уже готовилась к ее похоронам.

32-летняя Эмма Прайс была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после попытки самоубийства из-за травли на работе. Однако родных Эммы предупредили, что у нее произошла смерть мозга и через некоторое время ее отключат от аппарата ИВЛ.

Миллионера Дёрста подключили к ИВЛ через двое суток после суда
Общество
Роберт Дёрст

За несколько часов до того, как Эмму планировали отключить от аппарата, она открыла глаза и смогла дышать самостоятельно в течение 30 минут. Сейчас женщина находится в сознании и общается с семьей с помощью кивков головой.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Теги
ИВЛ пациент Великобритания Врачи женщина
Материалы по теме
Проведший три недели на ИВЛ экс-игрок «Краснодара» вернется в футбол
Спорт
Росздравнадзор заявил об отсутствии в России пострадавших от ИВЛ Philips
Общество
Власти предложили запретить зарубежные аппараты ИВЛ в госбольницах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 30 июл, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 30 июл, 18:03
Результат турнира по триатлону на Олимпиаде не утвердили из-за протестаСпорт, 11:41
В Киргизии запретили вебкам-индустриюТехнологии и медиа, 11:41
В Крыму потушили пожар в торговом центреОбщество, 11:33
Тренд на bleisure и командировки без бюрократии: что мотивирует зумеровPro, 11:32
Дачникам дали 3 года на освоение земли. Что будет, если не успеешьНедвижимость, 11:32
Сервис «Самолет Плюс» привлек ₽825 млн в ходе pre-IPOИнвестиции, 11:24
Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников проходил по делу генерала БулгаковаПолитика, 11:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
От 1 грамма: где купить слитки драгметаллов и как они выглядятРБК и Сбер, 11:22
Следствие установило всех участников «шариатского патруля» из МытищОбщество, 11:21
Лидер Ирана пригрозил Израилю «суровым наказанием» за убийство ХанииПолитика, 11:16
В США заявили о намерении создать торговый маршрут в обход России и КитаяПолитика, 11:13
В Британии пациентка пришла в сознание после диагноза «смерть мозга»Общество, 11:10
Спасатели нашли тело еще одной погибшей при аварии на БеломорканалеОбщество, 11:10
Кто из россиян выступит на Олимпиаде 31 июляСпорт, 10:58