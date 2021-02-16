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В Москве спасли мужчину, перенесшего пять клинических смертей за ночь

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В столице врачи спасли 47-летнего мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития Москвы.

По данным медиков, пациент почувствовал сильную боль в области сердца, после чего сразу же вызвал скорую. Приехавшие на вызов фельдшеры зафиксировали у мужчины первую клиническую смерть. Еще дважды сердце пациента останавливалось по дороге в больницу, однако врачам удавалось его реанимировать.

В Приамурье врачи извлекли из сердца мужчины обломки иглы
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Четвертая клиническая смерть наступила после госпитализации в больницу им. В.В. Виноградова. В пятый раз пациент перестал дышать уже на операционном столе. Оба раза врачам удавалось вернуть мужчину к жизни, после чего они успешно завершили операцию, открыв артерию, которая снабжает кровью сердце. В медицинском учреждении отметили, что в настоящее время пациент идет на поправку.

В декабре 2020 года врачи областной клинической больницы в Амурской области провели операцию по извлечению из сердца 25-летнего мужчины обломков иглы. Хирург Сергей Аникин рассказывал, что игла успела нанести множественные ранения правого желудочка сердца. «Жизнь парня могла оборваться в любой момент», — говорил врач.

Москва клиническая смерть врачи
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