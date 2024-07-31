В Москве насмерть сбили женщину, перебегавшую МКАД

Фото: Mosgibdd77 / Telegram Фото: Mosgibdd77 / Telegram Фото: Mosgibdd77 / Telegram

На северо-востоке Москвы насмерть сбили женщину, которая перебегала ночью МКАД. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

В ночь на 31 июля на 93-м километре внешней стороны МКАД мужчина за рулем Toyota сбил 41-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных в результате ДТП травм она скончалась на месте.

Несколько дней назад три человека получили травмы в результате ДТП, произошедшего на Новоарбатском мосту в центре Москвы. Водитель иномарки BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся сразу с двумя другими иномарками.