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Военная операция на Украине ,  
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Гладков объявил об увеличении вдвое компенсаций за аренду жилья

Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Белгородской области с 1 августа размер ежемесячной выплаты на аренду жилья для тех, чьи квартиры или дома повреждены или уничтожены обстрелами, будет увеличен в два раза.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Также с 1 августа мы увеличим размер ежемесячной выплаты на оплату аренды жилья по всей области. С 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. и с 15 тыс. до 30 тыс. руб. — для многодетных семей», — написал глава региона.

Он уточнил, что такие выплаты положены жителям городов и сел, доступ в которые ограничен, «чье жилое помещение разрушено или серьезно повреждено».

Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жителям приграничных сел
Политика
Вячеслав Гладков

Ранее, 15 июля 2024 года, Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жилья жителям приграничных населенных пунктов, в которых невозможно проживание из-за обстрелов, даже если их жилье не было разрушено или повреждено.

«Я предлагаю <...> норму, которая позволила бы получать компенсацию за арендуемое жилье при наличии договора, при отсутствии второго жилья в собственности не только тем, у кого жилье повреждено или разрушено, но и тем из этих населенных пунктов, которые мы перечислили, в которых невозможно проживание на территории этих сел. Мне кажется, с этим вопросом мы даже затянули: это просто необходимость», — сказал он.

До этого в Белгородской области действовала мера, подразумевающая компенсацию оплаты по договору аренды за жилье тем жителям, у которых жилье разрушено или повреждено и нет другой недвижимости в собственности.

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Вячеслав Гладков Белгородская область компенсация жилье Аренда
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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