Гладков объявил об увеличении вдвое компенсаций за аренду жилья

Вячеслав Гладков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Белгородской области с 1 августа размер ежемесячной выплаты на аренду жилья для тех, чьи квартиры или дома повреждены или уничтожены обстрелами, будет увеличен в два раза.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Также с 1 августа мы увеличим размер ежемесячной выплаты на оплату аренды жилья по всей области. С 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. и с 15 тыс. до 30 тыс. руб. — для многодетных семей», — написал глава региона.

Он уточнил, что такие выплаты положены жителям городов и сел, доступ в которые ограничен, «чье жилое помещение разрушено или серьезно повреждено».

Ранее, 15 июля 2024 года, Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жилья жителям приграничных населенных пунктов, в которых невозможно проживание из-за обстрелов, даже если их жилье не было разрушено или повреждено.

«Я предлагаю <...> норму, которая позволила бы получать компенсацию за арендуемое жилье при наличии договора, при отсутствии второго жилья в собственности не только тем, у кого жилье повреждено или разрушено, но и тем из этих населенных пунктов, которые мы перечислили, в которых невозможно проживание на территории этих сел. Мне кажется, с этим вопросом мы даже затянули: это просто необходимость», — сказал он.

До этого в Белгородской области действовала мера, подразумевающая компенсацию оплаты по договору аренды за жилье тем жителям, у которых жилье разрушено или повреждено и нет другой недвижимости в собственности.