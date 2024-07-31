Бывший сотрудник МВД Вадим Бойко, получивший прозвище «жемчужный прапорщик», получил орден Мужества после возвращения из зоны военной операции на Украине. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт в своем телеграм-канале.

По словам Хорта, Бойко — ветеран боевых действий и ветеран МВД, который ушел служить в зону военной операции добровольцем в составе подразделения БАРС. Указом президента Владимира Путина его наградили орденом Мужества за «отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга».

«Орден Мужества — это показатель беззаветного служения Родине, своему народу. Низкий поклон», — написал Хорт.

Как сообщили газете «Фонтанка» в пресс-службе района, Бойко находится в Санкт-Петербурге в отпуске из-за ранения.

Бойко получил прозвище «Жемчужный прапорщик» в 2010 году. Во время митинга 31 июля за свободу собраний он обозвал протестующих хорьками и ударил одного из них дубинкой. В тот момент на руке у Бойко были четки, которые в соцсетях приняли за жемчужный браслет.

26 декабря 2011 года суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы условно, а в 2020 году его задержали за драку с охранником гипермаркета в Санкт-Петербурге. Тогда против Бойко возбудили дело по ст. 318 Уголовного кодекса — применение насилия в отношении представителя власти, его снова осудили условно.