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Военная операция на Украине ,  
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«Жемчужный прапорщик» получил орден Мужества

Сюжет
Военная операция на Украине

Бывший сотрудник МВД Вадим Бойко, получивший прозвище «жемчужный прапорщик», получил орден Мужества после возвращения из зоны военной операции на Украине. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт в своем телеграм-канале.

По словам Хорта, Бойко — ветеран боевых действий и ветеран МВД, который ушел служить в зону военной операции добровольцем в составе подразделения БАРС. Указом президента Владимира Путина его наградили орденом Мужества за «отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга».

«Орден Мужества — это показатель беззаветного служения Родине, своему народу. Низкий поклон», — написал Хорт.

Как сообщили газете «Фонтанка» в пресс-службе района, Бойко находится в Санкт-Петербурге в отпуске из-за ранения.

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Фото:ИТАР-ТАСС

Бойко получил прозвище «Жемчужный прапорщик» в 2010 году. Во время митинга 31 июля за свободу собраний он обозвал протестующих хорьками и ударил одного из них дубинкой. В тот момент на руке у Бойко были четки, которые в соцсетях приняли за жемчужный браслет.

26 декабря 2011 года суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы условно, а в 2020 году его задержали за драку с охранником гипермаркета в Санкт-Петербурге. Тогда против Бойко возбудили дело по ст. 318 Уголовного кодекса — применение насилия в отношении представителя власти, его снова осудили условно.

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Теги
орден Мужества Санкт-Петербург жемчужный прапорщик
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