«Жемчужный прапорщик» получил третий условный срок

В Санкт-Петербурге бывший сотрудник МВД Вадим Бойко, известный как «жемчужный прапорщик», получил условный срок за нападение на полицейского. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1.5 года условно с испытательным сроком 2 года», — сообщили в пресс-службе.

В суде отметили, что Бойко признал вину, а также принес потерпевшему извинения.

Экс-сотрудника МВД задержали в сентябре 2020 года. «Фонтанка» писала, что его Бойко участвовал в потасовке, после чего его доставили в отдел полиции для составления протокола. В отделе полиции он ударил в лицо сотрудника, который его опрашивал. Врачи диагностировали у полицейского черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти.