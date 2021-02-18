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«Жемчужный прапорщик» получил третий условный срок

В Санкт-Петербурге бывший сотрудник МВД Вадим Бойко, известный как «жемчужный прапорщик», получил условный срок за нападение на полицейского. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1.5 года условно с испытательным сроком 2 года», — сообщили в пресс-службе.

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Фото:ИТАР-ТАСС

В суде отметили, что Бойко признал вину, а также принес потерпевшему извинения.

Экс-сотрудника МВД задержали в сентябре 2020 года. «Фонтанка» писала, что его Бойко участвовал в потасовке, после чего его доставили в отдел полиции для составления протокола. В отделе полиции он ударил в лицо сотрудника, который его опрашивал. Врачи диагностировали у полицейского черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти.

Это уже третий условный срок Бойко. В ноябре 2014 года он получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за хулиганство. Весной 2013-го он открыл стрельбу в чебуречной в Петербурге, после того как обнаружил, что у него пропали часы.

Ранее экс-сотрудник МВД был приговорен к условному сроку за превышение полномочий во время разгона митинга у Гостиного двора в Петербурге летом 2010 года. Тогда в интернете появилось видео, на котором один из сотрудников МВД, носящий на руке браслет из жемчуга, обзывал митингующих «хорьками» и ударил одного из них дубинкой по голове.

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