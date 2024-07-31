В Карачаево-Черкесии в темноте спасли потерявшегося в лесу туриста
Спасателям удалось найти туриста в горах Карачаево-Черкесии после того, как он пять часов блуждал в поиске дороги, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Только с наступлением сумерек, отчаявшись и опасаясь диких зверей, путешественник позвонил за помощью в МЧС России. Спасатели ведомства в темноте нашли туриста в районе озера Павлиний глаз», — уточнили в ведомстве.
Мужчину сопроводили в поселок Домбай, он отказался от медицинской помощи.
12 июля в Югре спасатели нашли 20-летнего мужчину, который потерялся в тайге и провел в лесу четыре дня. Он шел домой с работы в Северном лесничестве Таежного урочища, но заблудился. Спасатели обнаружили его в изможденном состоянии и искусанным кровососущими насекомыми — гнусом. Сотовой связи в тайге не было, поэтому обратиться за помощью и сообщить о своем месте нахождения молодой человек не мог.
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