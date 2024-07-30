Премьер Ливана призвал международное сообщество повлиять на Израиль

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Премьер Ливан Наджиб Микати осудил воздушную атаку на Бейрут со стороны Израиля и призвал Совет Безопасности ООН оказать давление на Тель-Авив. Об этом говорится в заявлении политика на его сайте.

«Мы оставляем за собой право принять все меры, которые способствуют сдерживанию израильской агрессии», — указал премьер Ливана.

Он отметил, что последняя атака — «эпизод в серии нападений, затрагивающих гражданских лиц в явном нарушении международного права». Поэтому он призвал международное сообщество «взять на себя ответственность и оказать всемерное давление, чтобы заставить Израиль прекратить [атаки]».

30 июля армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута, где находятся офисы шиитской группировки «Хезболлах».

Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в администрации района Харет-Хорейк, по предварительной информации, погибли два командира вооруженных формирований. Источник в ливанских службах безопасности подтвердил Sky News Arabia гибель одного из высокопоставленных командиров группировки «Хезболлах» Фуада Шукра.

Телеканал Al Jadeed сообщил о том, что в результате удара погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали.