Премьер Ливана призвал международное сообщество повлиять на Израиль
Премьер Ливан Наджиб Микати осудил воздушную атаку на Бейрут со стороны Израиля и призвал Совет Безопасности ООН оказать давление на Тель-Авив. Об этом говорится в заявлении политика на его сайте.
«Мы оставляем за собой право принять все меры, которые способствуют сдерживанию израильской агрессии», — указал премьер Ливана.
Он отметил, что последняя атака — «эпизод в серии нападений, затрагивающих гражданских лиц в явном нарушении международного права». Поэтому он призвал международное сообщество «взять на себя ответственность и оказать всемерное давление, чтобы заставить Израиль прекратить [атаки]».
30 июля армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута, где находятся офисы шиитской группировки «Хезболлах».
Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в администрации района Харет-Хорейк, по предварительной информации, погибли два командира вооруженных формирований. Источник в ливанских службах безопасности подтвердил Sky News Arabia гибель одного из высокопоставленных командиров группировки «Хезболлах» Фуада Шукра.
Телеканал Al Jadeed сообщил о том, что в результате удара погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали.
27 июля ракета попала в Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате чего погибли 11 детей и пострадали несколько десятков человек. Израиль обвинил в причастности к атаке группировку «Хезболла», базирующуюся в Ливане. Группировка причастность к атаке не признала, однако за час до сообщения об ударе по Мадждаль-Шамсу «Хезболла» сообщила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана.
Официальные власти Ливана осудили обстрел Мадждаль-Шамса. «Правительство Ливана осуждает все акты насилия и нападения на любых мирных жителей и призывает к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах», — говорилось в заявлении Бейрута.
Голанские высоты — территория площадью около 1800 кв. км, которая до войны 1967 года была частью Сирии. В ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал эти земли и впоследствии принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Сирия до сих пор считает Голанские высоты своей территорией, а их возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем. К деоккупации территории призывает и ООН.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Россияне стали больше думать о здоровом питании
Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Читайте официальный канал РБК