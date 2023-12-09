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Общество ,  
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В Симферополе произошел взрыв самодельной бомбы

Полиция начала проверку после взрыва самодельной бомбы в Симферополе
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В центре Симферополя произошел взрыв, в результате которого была повреждена водосточная труба на одном из зданий, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе МВД по Крыму.

По данным ведомства, инцидент произошел около 17:00 на ул. Горького, пострадавших нет.

«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению противоправного деяния», — заявили в МВД.

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Фото:Никита Попов / РБК

Ранее телеграм-канал Baza писал, что неизвестные положили в водосточную трубу на одном из зданий в Симферополе самодельное взрывное устройство и привели его в действие с помощью самодельного радиоуправляемого детонатора. В итоге труба взорвалась.

По данным Baza, взрыв случился на уровне первого этажа, где рядом находился вход в офис нотариуса Натальи А. На месте происшествия сотрудники спецслужб обнаружили осколки водосточной трубы, куски обугленной ваты с фрагментами изоленты черного цвета и корпус самодельной взрывчатки. Экспертиза выяснила, что в качестве взрывчатого вещества использовалась пиротехническая смесь массой около 50 г, взрыв проводили с помощью радиоуправляемого устройства.

Теги
Симферополь Крым взрыв самодельное взрывное устройство полиция

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