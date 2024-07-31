Почти половина россиян призналась в снятии стресса с помощью шопинга

Фото: Андрей Любимов / РБК

Почти половина россиян справляется со стрессом с помощью шопинга, следует из результатов совместного исследования сети Fix Price и исследовательской компании «Ромир» (есть в распоряжении РБК).

По данным опроса, 49% респондентов отправляются за покупками, когда чувствуют сильное нервное напряжение. Это наиболее характерно для молодых людей в возрасте 18-24 лет (59%). При этом эффективнее всего со стрессом помогают справиться новые одежда и обувь (51%), а также снеки и косметика (по 33%).

К шопингу как способу борьбы со стрессом чаще остальных прибегают жители Северо-Западного (63%), Южного (61%) и Приволжского (56%) федеральных округов.

«Сам процесс покупки россиянам зачастую важнее результата: интерес к ценам и поиску товаров выражают 29% опрошенных, удовлетворение от факта приобретения испытывает 31%, тогда как счастье и эйфорию — лишь 11%», — говорится в результатах исследования.

Опрос также показал, что за последний год 41% опрошенных стали чаще посещать магазины, где цены ниже.

Выборка составила 1 тыс. человек, опрашивали жителей во всех регионах России старше 18 лет. Опрос проводился в июне 2024 года на базе единой исследовательской панели данных «Ромир».

В июне «Ромир» опубликовал результаты исследования «Покупатель — в центре рыночных трансформаций», согласно которому около 40% россиян испытывают стресс, а самыми распространенными способами справляться с ним они называют прогулки, время с близкими и вкусную еду.

В мае были опубликованы результаты опроса «Ромира», согласно которому большинство россиян, чтобы справиться с тревогой, проводят время с друзьями или родственниками. Так, 35% мужчин и 34% женщин назвали времяпрепровождение с близкими своим верным способом борьбы со стрессом. При этом чаще всего подобным образом справляются со стрессом россияне в возрасте от 21 года до 40 лет (36%) и от 41 до 50 (35%).