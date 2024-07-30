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Общество ,  
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Женщина нашла ядовитого паука в покупной клубнике в Москве

Фото: I31 / zumapress.com / Global Look Press
Фото: I31 / zumapress.com / Global Look Press

Москвичка нашла в купленных на ярмарке сезонных ягодах опасного для человека паука вида «черная вдова», сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Женщина сообщила, что ее находка оказалась беременной самкой. По информации телеграм-канала Shot, «черную вдову» нашли в покупной клубнике из Краснодарского края. Женщина чуть не съела паука вместе с ягодой, но вовремя успела его заметить.

Пойманную паучиху поместили в контейнер, о ней позаботились: кормили мухами и домашними пауками. В новом доме самка паука отложила яйца и стали вылупляться паучата. Сама паучиха умерла.

По данным «Москвы», женщина вызвала экстренные службы и на место выехали спасатели. Однако она вскоре заявила, что справится самостоятельно и отдаст контейнер с паучатами в зоомагазин.

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Фото:Михаил Мокрушин / РИА Новости

Черная вдова является самым известным ядовитым пауком. Такое называние носит и целый род пауков (Latrodectus), насчитывающий более 30 видов. Обитают в Северной и Южной Америках. Своим названием пауки обязаны поведению самок, которые обычно убивают самцов после спаривания.

Черная вдова не отличается агрессивным поведением, но пускает в ход свой яд для самообороны. Особую опасность представляют самки, которые могут впрыснуть при укусе достаточную дозу яда, вызывающего сильные боли, тошноту, судороги и паралич. Однако смерть от укуса черной вдовы крайне маловероятна.

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