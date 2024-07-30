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В германском Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета

В германском Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета
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В Германии обрушилась крыша супермаркета Netto в городе Ратцебург на севере страны. Пострадали 14 человек, двое из них попали в больницу, сообщает издание Lübecker Nachrichten.

В момент происшествия в здании находились сотрудники и клиенты магазина, которые поспешили к выходу, услышав сильный треск.

«Это, вероятно, спасло их здоровье, если не жизнь», — объяснил начальник пожарной охраны Ратцебурга Кристиан Нимц.

Пострадавшие, по словам представителя полиции, не получили серьезных травм.

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Экстренный вызов поступил спасателям в 17:06 по местному времени (18:06 мск). На место выехали пожарная команда, спасательная служба, агентство технической помощи и полиция.

Изначально было неясно, сколько людей находилось в помещении на момент обрушения, однако пожарная команда обследовала завалы и не нашла ни одного погребенного под ними человека.

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Германия обрушение крыши пострадавшие
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