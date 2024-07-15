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В Ростове-на-Дону артист цирка умер после падения с высоты во время шоу

СК: в Ростове-на-Дону артист цирка умер после падения с высоты во время шоу
Фото: SU_SKR161 / Telegram
Фото: SU_SKR161 / Telegram

Акробат цирка в Ростове-на-Дону умер после падения во время исполнения трюка, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета в телеграм-канале.

Несчастный случай произошел на вечернем представлении 14 июля.

«Артист цирка осуществлял передвижение на велосипеде без руля, по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями, на высоте более 4 м. В ходе выступления он потерял равновесие, упав на асфальтированное покрытие», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

По данным СК, артисты цирка выступали по адресу ул. Пойменная, 1. На этом месте находится торговый центр «Мегамаг». С 21 июня по 22 июля в комплексе представления дает международный цирк-шапито Демидовых. В программе заявлены выступления артистов из 13 стран мира и живая пирамида акробатов на высоте 10 м без страховки.

В цирке в Обнинске медведица напала на дрессировщика во время выступления
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В начале июня в Обнинске медведица напала на дрессировщика в цирке во время исполнения номера. Животное набросилось на артиста и повалило его. По данным телеграм-канала Mash, в результате инцидента никто не пострадал. Трюк с медведем исполнял заслуженный артист России Олег Красов, сообщил канал.

В марте артист Большого новосибирского цирка упал с колеса во время выступления в Находке. Акробат родом из Бразилии получил ушибы, в цирке заявили, что он «жив и здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа».

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Теги
цирк Следственный комитет артисты
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