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Пожар на территории НПО в Екатеринбурге локализовали на 800 кв. м

Пожар на территории НПО в Екатеринбурге локализовали на 800 кв. м
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Пожар, вспыхнувший во вторник на территории НПО автоматики в Екатеринбурге, где выпускают системы управления для космических ракет, локализован на площади 800 кв. м, сообщило МЧС.

По информации портала E1, в здании на улице Начдива Васильева, 1/1, делают системы управления для ракет-носителей «Союз-2», в частности платы и микросхемы.

Из-за быстро распространившегося огня обрушилась кровля цеха на площади 500 кв. м.

Ранее сообщалось о пожаре в здании с химической продукцией. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации руководства АО «НПО автоматики», сотрудники эвакуированы. Все службы предприятия совместно с пожарными работают на ликвидации возгорания.

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В администрации региона уточнили, что пожару присвоен третий ранг сложности.

Сотрудники областного управления Роспотребнадзора проверяют качество атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки.

НПО автоматики входит в «Роскосмос».

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