Блогер Бил вновь попал под арест за «самокатный патруль»
Никулинский суд Москвы отправил под административный арест блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Билль) за езду на самокате в форме полицейского, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Там уточнили, что блогер признан виновным в нарушении ч. 1 ст. 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — то есть в организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения в общественных местах, повлекшие нарушение общественного порядка.
На этот раз под арестом в изоляторе временного содержания ему предстоит пробыть 14 дней.
Блогера ранее задерживали за аналогичное правонарушение, когда он проехался по подмосковному Одинцово в одежде, схожей с формой сотрудника полиции. Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как два человека (Эдвард Бил и его друг) в одежде, похожей на форму сотрудников Госавтоинспекции, садятся на самокат с прицепом, к которому прикреплена мигалка наподобие полицейской. На спине Била написано «Самокатная патрульная служба».
Тогда, 20 июля, Мещанский районный суд Москвы признал блогера виновным в совершении мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и назначил наказание в виде 13 суток административного ареста.
На этот раз поездка блогера привела к словесному конфликту, перешедшему в массовую драку, добавили в пресс-службе судов.
Эдвард Бил ведет YouTube-канал, где выкладывает пранки, у него около 6,8 млн подписчиков. Ранее он также снимал на видео, как разбивал автомобили.
В апреле 2021 года Бил выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве за рулем Audi RS6. Он врезался в Volkswagen и еще три автомобиля. За рулем Volkswagen находилась сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщали в полиции, машина не принадлежала блогеру. При этом за ней числилось более 400 превышений скорости за четыре месяца. На автомобиле также были поддельные номера.
В марте 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Била к одному году и двум месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ему также запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет. По данным ТАСС, блогер полностью признал вину, а также примирился с Артемовой и погасил весь ущерб (около 11 млн руб.). В ноябре 2022 года он вышел из колонии.
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