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Политика ,  
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Парламент Эстонии не смог вынести вотум недоверия Свету

Владимир Свет
Владимир Свет (Фото: vladimir.svet.3 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Вотум недоверия новому министру инфраструктуры Эстонии Владимиру Свету провалился, в парламенте его поддержал только 21 депутат, в то время как для отправки министра в отставку требовался 51 голос. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.

По данным издания, вотум недоверия был инициирован группой из 23 депутатов от оппозиции из-за слов Света о Крыме. По словам председателя оппозиционной партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу, Свет заявил в 2018 году, что Крым де-факто принадлежит России, а большинство жителей полуострова хотят жить в России.

Рейналсу отметил, что такие высказывания делают неуместным пребывание Света в правительстве и призвал вынести министру вотум недоверия.

В то же время председатель фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Прийт Ломп назвал попытку инициировать вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету, инициированную партией Isamaa, смехотворной и обреченной на провал. Об этом сообщил новостной портал Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации.

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Крым Эстония парламент вотум недоверия
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