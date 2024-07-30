Парламент Эстонии не смог вынести вотум недоверия Свету
Вотум недоверия новому министру инфраструктуры Эстонии Владимиру Свету провалился, в парламенте его поддержал только 21 депутат, в то время как для отправки министра в отставку требовался 51 голос. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.
По данным издания, вотум недоверия был инициирован группой из 23 депутатов от оппозиции из-за слов Света о Крыме. По словам председателя оппозиционной партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу, Свет заявил в 2018 году, что Крым де-факто принадлежит России, а большинство жителей полуострова хотят жить в России.
Рейналсу отметил, что такие высказывания делают неуместным пребывание Света в правительстве и призвал вынести министру вотум недоверия.
В то же время председатель фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Прийт Ломп назвал попытку инициировать вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету, инициированную партией Isamaa, смехотворной и обреченной на провал. Об этом сообщил новостной портал Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации.
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