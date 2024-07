NYT узнала, как наркобарон в Мексике поехал к другу, а его поймали США

Исмаэль Самбаду Гарсия на экране (Фото: Henry Romero / Reuters)

Американским спецслужбам удалось задержать наркобарона Исмаэля Самбаду Гарсия, известного под прозвищем Эль Майо, основателя наркокартеля «Синалоа», благодаря обману. Об этом The New York Times сообщили три сотрудника федеральных правоохранительных органов.

Самбада Гарсия «спустился из укрытия в горах и попал в засаду в мексиканском городе Кульякан», пишет NYT. Издание указывает, что Гарсия думал, что едет на дружескую встречу с сыном второго основателя картеля — Хоакином (Эль Чапо) Гусманом. Там его заманили на борт самолета и вывезли в США.

Но адвокат Гарсии уверяет, что его клиента не заманили обманом на борт самолета, а похитили. Гусман-Лопес, по словам представителя Самбады, подкараулил скрывающегося наркобарона. На него надели наручники, на голову — мешок и посадили в машину, а затем — в самолет.

Гарсию задержали в конце июля недалеко от Эль-Пасо, штат Техас. За его поимку была назначена награда в $15 млн. Через своего адвоката Самбада заявил о невиновности в сговоре с целью наркоторговли. Заседание суда по вопросу его ареста назначено на 31 июля.

Издания The New York Times и The Wall Street Journal ранее писали, что Эль Чапо заманил Самбаду на борт турбовинтового самолета Beechcraft King Air, сказав, что они осмотрят недвижимость на севере Мексики.