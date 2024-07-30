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Военная операция на Украине ,  
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Школьница из Луганска рассказала о письмах Макрону и Асаду и их ответах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фаина Савенкова
Фаина Савенкова (Фото: fainasavenkova.wordpress.com)

Школьница из Луганска Фаина Савенкова рассказала, что написала письма президентам Франции и Сирии Эмманюэлю Макрону и Башару Асаду и получила на них ответы. Об этом она сообщила «РИА Новости».

По словам девочки, она встретилась с помощником Асада и получила приглашение посетить Сирию. «Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он [Асад] мне ответил», — отметила Савенкова.

От Макрона с ней также разговаривал помощник. «Ничего конкретного он не сказал. Мне сказали: «Мы знаем о минских соглашениях, но делать ничего не будем», — уточнила школьница.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Кроме того, девочка написала бывшему президенту США и кандидату на пост главы государства Дональду Трампу. В своем письме Савенкова попросила его помочь остановить поставки западных вооружений Украине. Школьница неоднократно обращалась в международные организации с просьбой о прекращении огня в Донбассе.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв. США обещают, что не будут прекращать оказывать помощь Украине.

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Теги
Эмманюэль Макрон Башар Асад Франция Сирия Луганск
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