Школьница из Луганска рассказала о письмах Макрону и Асаду и их ответах
Школьница из Луганска Фаина Савенкова рассказала, что написала письма президентам Франции и Сирии Эмманюэлю Макрону и Башару Асаду и получила на них ответы. Об этом она сообщила «РИА Новости».
По словам девочки, она встретилась с помощником Асада и получила приглашение посетить Сирию. «Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он [Асад] мне ответил», — отметила Савенкова.
От Макрона с ней также разговаривал помощник. «Ничего конкретного он не сказал. Мне сказали: «Мы знаем о минских соглашениях, но делать ничего не будем», — уточнила школьница.
Кроме того, девочка написала бывшему президенту США и кандидату на пост главы государства Дональду Трампу. В своем письме Савенкова попросила его помочь остановить поставки западных вооружений Украине. Школьница неоднократно обращалась в международные организации с просьбой о прекращении огня в Донбассе.
Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв. США обещают, что не будут прекращать оказывать помощь Украине.
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