Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда

Президент России Владимир Путин наградил участника обороны Ленинграда Зиновия Меркина орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Орден ветерану вручили «за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность».

Зиновий Меркин родился 10 июля 1924 года Ленинграде. В возрасте 17 лет он отправился на фронт. Чтобы его приняли в армию, в военкомате он прибавил себе год. В годы ВОВ служил сапером, выполнял боевые задания в составе общевойсковой разведки и инженерной разведки.

Меркин участвовал в обороне Ленинграда, в частности, в сражении на Невском Пятачке. Также воевал на Курской дуге. За годы войны четырежды получил ранение, но дошел до Праги и Берлина. Меркин награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, медалью «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

Ветеран участвует в патриотических мероприятиях, в частности, посещает встречи со школьниками.