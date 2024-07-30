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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху» оставили без движения

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективное исковое заявление пострадавших и родственников погибших в результате теракта в «Крокус сити холле» к страховой компании «Ингосстрах». Карточка дела опубликована на сайте суда.

В графе о состоянии дела в карточке появилась отметка — «Оставлено без движения». В качестве истцов в деле указаны более 40 человек.

Пострадавшие в «Крокусе» подали коллективный иск к «Ингосстраху»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Концертный зал полностью выгорел.

23 июля пострадавшие в теракте и близкие погибших подали коллективный иск к «Ингосстраху». Компания была страховщиком сгоревшего при теракте «Крокус Сити Холла», в «Ингосстраху» заявляли, что выполнят все свои обязательства в соответствии с договором страхования.

Истцы попросили суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и «Ингосстрахом».

Представляющий интересы граждан адвокат Игорь Трунов рассказал, что направил компании адвокатский запрос с просьбой предоставить ему договор страхования, приложения к нему и другие документы, однако «Ингосстрах» отказал в этом. Трунов также подчеркнул, что истцы пока не выдвигают никаких требований в отношении сумм.

Теги
Крокус Сити Холл теракт Ингосстрах коллективный иск
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