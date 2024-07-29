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Всех пострадавших при столкновении поезда с «КАМАЗом» извлекли из вагонов

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Спасатели извлекли из сошедших с рельсов в Волгоградской области вагонов поезда Казань — Адлер всех пострадавших, сообщило МЧС.

По предварительным данным, всего госпитализировали 55 человек, пострадавших при столкновении поезда и «КАМАЗа». Травмы различной степени тяжести получили 140 пассажиров.

Теперь ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой, чтобы поднять упавшие и перегородившие движение вагоны.

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По информации МЧС, когда все части состава вернут на рельсы, пассажирам помогут забрать свои вещи из вагонов и добраться до ближайшей станции, откуда на резервном поезде они смогут продолжить свой путь.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что сейчас пассажиров поезда опрашивают, кто хочет все же добраться до Адлера, а кто — вернуться домой.

В пунктах временного размещения в регионе находятся 339 человек, рассказал глава области. Пункты развернули в Котельниковском районе. Углубленное медобследование проходят 30 человек, включая десять детей. В тяжелом состоянии находятся трое госпитализированных пациентов. У детей, по данным властей региона, травмы легкие.

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Фото:глава Котельниковского района Сергей Понкратов

Как заявили в РЖД, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.

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Волгоградская область поезд железнодорожная катастрофа
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