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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Опрос показал уровень интереса россиян к поездкам во Францию в период Игр

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Фото: Abdul Saboor / Reuters
Фото: Abdul Saboor / Reuters

Турпоток россиян во Францию в период открытия Олимпийских игр-2024 снизился на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года — предпоследней неделей июля. Это следует из результатов исследования сервиса путешествий МТС Travel (есть у РБК).

В конце июля Франция оказалась на третьем месте в рейтинге популярных стран Европы, куда отправились отдыхать российские граждане. Доля путешествий в эту страну в общем турпотоке в ЕС составила 8%, в Италию и Германию улетели 14% и 11% туристов. При этом в сравнении с 2023 годом число посетивших Италию и Германию россиян выросло.

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Исследование провели на базе обезличенных данных Big Data. В нем учтены поездки россиян в Европу и Францию с 22 по 26 июля 2024 года, с 24 по 28 июня 2024 года, а также с 24 по 28 июля 2023 года длительностью от двух ночевок.

Среди приехавших во Францию с 22 по 26 июля россиян 63% — жители Москвы и Подмосковья. Каждый десятый визит приходится на петербуржцев. Две трети российский туристов попали в страну через другие государства — Турцию, Армению, Грузию.

Причиной снижения поездок во Францию МТС Travel связывает с длительной процедурой выдачи россиянам шенгенских виз. На спрос также повлияли ограничения на передвижение по Парижу из-за проведения Олимпийских игр и рост цен на жилье во французской столице.

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Олимпиада-2024 Франция соцопрос спорт
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