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В результате ДТП с автобусом в Приморье пострадали три человека

Пассажирский автобус столкнулся с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем, сообщает пресс-служба прокуратуры закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Фокино.

Машины столкнулись в районе 82 км автодороги «Артем — Находка — порт Восточный».

«Женщина-водитель Suzuki SX4 не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом», — говорится в сообщении.

Двух пассажиров автобуса госпитализировали, всего в салоне находились 15 человек. Медицинскую помощь также оказали владелице легкового автомобиля.

Прокуратура Фокино контролирует установление обстоятельств аварии, сотрудники ведомства также дадут оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки пассажиров. Проверку также проводит местный отдел полиции.

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Ранее региональное МВД сообщило, что Приморский край стал антилидером на Дальнем Востоке по количеству аварий. В 2024 году в регионе зарегистрировали 1107 ДТП, в которых погибли 109 человек.

За первое полугодие число дорожных аварий в Приморском крае выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Число погибших на дорогах увеличилось на 12,4%. Также МВД сообщает, что в ДТП пострадали 1432 человека — показатель вырос на 13,7%.

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