Космонавт Денис Матвеев покинул отряд «Роскосмоса»
Денис Матвеев завершил работу космонавта в «Роскосмосе», сообщает пресс-служба госкорпорации.
«Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов», — говорится в публикации. В пресс-службе отметили, что он продолжит сотрудничество с «Роскосмосом» в центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
Денис Матвеев — 126-й российский космонавт. Он был зачислен в отряд в 2010 году. В 2022 году Матвеев выполнил один космический полет, который длился с 18 марта по 29 сентября. За это время он четыре раза выходил в открытый космос. В «Роскосмосе» отметили, что суммарно он провел там 26 часов 8 минут.
В 2022 году из отряда ушел 116-й космонавт России Александр Мисуркин.
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