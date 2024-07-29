Космонавт Денис Матвеев покинул отряд «Роскосмоса»

Денис Матвеев (Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости)

Денис Матвеев завершил работу космонавта в «Роскосмосе», сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов», — говорится в публикации. В пресс-службе отметили, что он продолжит сотрудничество с «Роскосмосом» в центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Денис Матвеев — 126-й российский космонавт. Он был зачислен в отряд в 2010 году. В 2022 году Матвеев выполнил один космический полет, который длился с 18 марта по 29 сентября. За это время он четыре раза выходил в открытый космос. В «Роскосмосе» отметили, что суммарно он провел там 26 часов 8 минут.

В 2022 году из отряда ушел 116-й космонавт России Александр Мисуркин.