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Взрыв на химическом заводе в Германии. Видео

Появились кадры с места взрыва на заводе химконцерна BASF в Германии
Взрыв прогремел на заводе крупнейшего в мире химического концерна BASF в Людвигсхафене, на месте возник пожар. Пострадали 14 человек, причину произошедшего устанавливают

Взрыв на химическом заводе в Германии. Видео
Video

Взрыв прогремел на заводе крупнейшего в мире химического концерна BASF в Людвигсхафене. После этого на месте возник пожар, огонь потушили.

По данным компании, в результате взрыва пострадали 14 человек, их госпитализировали.

Причину происшествия выясняют. Местных жителей предупредили об опасности из-за выбросов угарного газа и попросили не открывать окна, а также выключить кондиционеры.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия взрыв Пожар BASF
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