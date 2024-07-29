Взрыв на химическом заводе в Германии. Видео
Взрыв прогремел на заводе крупнейшего в мире химического концерна BASF в Людвигсхафене. После этого на месте возник пожар, огонь потушили.
По данным компании, в результате взрыва пострадали 14 человек, их госпитализировали.
Причину происшествия выясняют. Местных жителей предупредили об опасности из-за выбросов угарного газа и попросили не открывать окна, а также выключить кондиционеры.
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