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Вдова Солженицына получила орден «За заслуги перед Отечеством»

Наталья Солженицына
Наталья Солженицына (Фото: kremlin.ru)

Вдова писателя Александра Солженицына и руководитель Русского благотворительного фонда его имени Наталья Солженицына награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен на портале опубликования правовых актов.

Солженицына удостоена этой награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность», отмечается в документе.

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Неделю назад Солженицына отметила 85-летний юбилей. Она живет в Москве и занимается общественной деятельностью, участвует в работе Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына, где распоряжается литературным и историко-документальным наследием.

В 2021 году она перенесла операцию на сердце.

Наталия Солженицына (до замужества Светова) вышла замуж за писателя в 1973 году и прожила с ним до его смерти в 2008 году. Когда Солженицына арестовали и выслали из СССР за публикацию «Архипелага ГУЛАГ», Наталия помогла вывезти архив мужа за границу, обратившись к иностранным корреспондентам и дипломатам. В 1975 году президиум Верховного совета СССР лишил ее гражданства. Его вернул Михаил Горбачев в 1990 году.

В июле 2019 года президент Путин наградил ее орденом Святой великомученицы Екатерины «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

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