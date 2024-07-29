В Химках прорвало трубу горячего водоснабжения

Video

В Химках на парковке около спортивного комплекса «Родина» прорвало участок магистрального трубопровода, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа.

Специалисты теплоснабжающей компании (ТСК) «Мосэнерго» занимаются ремонтом поврежденной трубы, уточнили там, пообещав, что работы завершатся к вечеру понедельника.

Пока восстановление не закончится, в некоторых домах может наблюдаться «снижение параметров» горячего водоснабжения, сообщили РБК в пресс-службе химкинского филиала.

«Близлежащие многоквартирные дома подключены к резервной схеме водоснабжения», — отметили в администрации Химок.

Ранее телеграм-канал «Москвач+» сообщил, что рядом с ЖК «Лесной уголок» недалеко от берега реки Химки прорвало трубу с кипятком. На опубликованных кадрах видно, что над землей в районе аварии поднимается пар.

18 июля трубу горячего водоснабжения прорвало в Твери. В результате ЧП на проезжей части провалился грунт, в образовавшуюся яму попал легковой автомобиль с пассажирами. Спасатели, которые прибыли на место аварии, получили ожоги.