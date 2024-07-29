Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью дронах
Два украинских дрона самолетного типа сбиты в воздухе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве заявили, что ПВО пресекла попытки атаковать российскую территорию с 15:55 до 16:40 мск.
Как ранее сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, с утра в регионе сразу четыре населенных пункта подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.
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