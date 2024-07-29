Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью дронах

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Два украинских дрона самолетного типа сбиты в воздухе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве заявили, что ПВО пресекла попытки атаковать российскую территорию с 15:55 до 16:40 мск.

Как ранее сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, с утра в регионе сразу четыре населенных пункта подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.