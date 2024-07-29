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В Усть-Луге на ремонт закроют один из крупнейших мостов Ленобласти

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Мост в поселке Усть-Луга Ленинградской области на два года закроют на капитальный ремонт, сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству региона.

«Третья большая мостовая стройка <...> выходит на старт. Капремонт займет два года, строители буквально разберут и соберут сооружение заново», — говорится в публикации.

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Фото:Светлана Коновалова / «Рязанские новости»

Окончить строительные работы планируют в октябре 2026 года. На этот период вместо закрытого моста возведут временный.

В ведомстве отметили, что конструкции в Усть-Луге почти 70 лет, а ее протяженность составляет около 250 м. В поселке это единственный мост — он соединяет населенный пункт с одноименным морским портом.

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Ранее в Ленобласти отремонтировали два других моста. В октябре 2023 года был открыт мост через Свирь в Подпорожье, а в марте 2024 года — мост в Киришах.

25 июля СМИ сообщили, что в Рязанской области местные жители незаконно разобрали на металлолом 60-тонный железнодорожный мост. Полиция организовала проверку, а позже возбудила уголовное дело.

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Теги
Ленинградская область Усть-Луга мосты капитальный ремонт
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