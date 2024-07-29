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Политика ,  
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Иран задержал тоголезский танкер в Персидском заливе

Власти Ирана задержали танкер под флагом Того с «контрабандной нефтью»
Судно перевозило более 700 тыс. л нефти, его конфисковали на основании судебного ордера. В КСИР заявили, что судно принадлежит гражданину Ирака, проживающему в Дубае
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили нефтяной танкер под флагом Того за «контрабанду нефти» в Персидском заливе, сообщает иранское агентство Tasnim.

В КСИР уточнили, что судно Pearl G было остановлено 26 июля. На борту было девять членов экипажа, все они — граждане Индии. Они перевозили контрабандой более 700 тыс. л нефти, отметили в Корпусе, добавив, что танкер конфисковали на основании судебного ордера. В КСИР выяснили, что судно принадлежит гражданину Ирака, проживающему в Дубае.

Иран перехватил танкер из ОАЭ
Политика
Фото:Rouzbeh Fouladi / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В январе ВМС Ирана арестовали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива по решению суда. Тогда Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что судно под названием St Nikolas захвачено. Группа вооруженных людей поднялась на борт танкера неподалеку от Омана, после чего судно, следовавшее в Турцию из Ирака под флагом Маршалловых Островов, направилось в Иран. Танкер вез иракскую нефть.

По данным сайта Marine Traffic, танкер шел из иракского порта Басра в Турцию. Оператор судна — греческая судоходная компания Empire Navigation — сообщила, что на борту находился экипаж из 18 филиппинцев и одного гражданина Греции. Танкер перевозил 145 тыс. т нефти из Басры в турецкий город Алиага.

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: йеменские хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям.

Иран также выступил на стороне сектора Газа и йеменских хуситов.

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нефтетанкер танкер Иран КСИР ОАЭ конфискация
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