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В Москве отправили в СИЗО мужчину, пытавшегося украсть младенца

В Москве отправили в СИЗО мужчину, пытавшегося выкрасть младенца из рук матери

Кузьминский районный суд Москвы отправил в СИЗО мужчину за попытку похитить младенца из рук матери, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Алексея Кириченко обвиняют по статье о похищении — ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса, она предусматривает наказание от пяти до 12 лет лишения свободы. Суд арестовал его на два месяца, до 24 сентября.

Несколькими днями ранее, 24 июля, Кириченко попытался украсть ребенка 2024 года рождения на детской площадке в Ферганском проезде в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы.

На юго-востоке Москвы мужчина пытался украсть младенца из рук матери
Общество

Как сообщил Следственный комитет, мужчина 1997 года рождения напал на незнакомую женщину и, применив насилие, выхватил у нее из рук ребенка и попытался скрыться. Однако за ним побежал прохожий, из-за чего злоумышленник «бросил младенца на землю, причинив ей множественные телесные повреждения».

В Москве отправили в СИЗО мужчину, пытавшегося украсть младенца
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По данным Baza, врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, множественные ссадины и синяки, отмечал канал. Телеграм-канал отмечал, что Кириченко ранее был судим, в момент похищения он находился в нетрезвом состоянии.

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