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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении американской ракетной установки

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны отчиталось об уничтожении американской ракетной установки
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В зоне спецоперации российские военные уничтожили американскую универсальную пусковую установку М270А1 MLRS, которая используется как в качестве РСЗО, так и для запуска тактических ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

Удар был нанесен тактической ракетой «Искандер-М» в районе населенного пункта Новотроицкое.

«В результате ракетного удара уничтожена универсальная пусковая установка MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Минобороны показало кадры удара «Искандера-М» по ангару с РСЗО HIMARS
Политика

Минобороны 22 июля сообщило, что расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по ангару с реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS в селе Новопетровка Николаевской области.

До этого в ведомстве сообщили об уничтожении российскими военнослужащими пусковой установки HIMARS и склада, где хранилось до 400 т боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Теги
РСЗО HIMARS Минобороны «Искандер-М»
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