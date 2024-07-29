Минобороны отчиталось об уничтожении американской ракетной установки
В зоне спецоперации российские военные уничтожили американскую универсальную пусковую установку М270А1 MLRS, которая используется как в качестве РСЗО, так и для запуска тактических ракет.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.
Удар был нанесен тактической ракетой «Искандер-М» в районе населенного пункта Новотроицкое.
«В результате ракетного удара уничтожена универсальная пусковая установка MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.
Минобороны 22 июля сообщило, что расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по ангару с реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS в селе Новопетровка Николаевской области.
До этого в ведомстве сообщили об уничтожении российскими военнослужащими пусковой установки HIMARS и склада, где хранилось до 400 т боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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