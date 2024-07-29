Транспортная прокуратура проверит задержку авиарейсов в Новосибирске

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверки из-за задержек авиарейсов в аэропорту Новосибирска, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в телеграм-канале.

«Осуществляются надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства при предоставлении пассажирам задержанных авиарейсов комплекса дополнительных услуг», — говорится в сообщении.

В Толмачево из-за тумана были объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Россия», «Аэрофлот», «Победа», «Ютэйр», «Якутия» из городов Сочи, Сургут, Санкт-Петербург, Самара, Петропавловск-Камчатский, Норильск, Иркутск, Удачный, Екатеринбург, Иркутск, Томск, Нижневартовск, Кызыл, Омск, Чита, Томск, Новокузнецк, Оренбург, Красноярск, Москва и Анталья (Турция), а также в города Эльга и Санкт-Петербург.



В пресс-службе добавили, что на запасные аэродромы городов Новокузнецка, Томска, Кемерово и Омска направлено более десяти рейсов.

По информации телеграм-канала Mash, большинство самолетов были вынуждены летать кругами, а самолеты с топливом на исходе отправили в соседние города. При этом, по словам очевидцев, из нескольких самолетов после приземления не высадили пассажиров, у них закончилась вода.

Как сообщает Западно-Сибирское УГМС, в Новосибирской области сегодня в отдельных районах возможны сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 23 м/с. Также в течение дня сохранится местами аномальная жара более плюс 30 градусов.