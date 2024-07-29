Посольство назвало заслуживающей доверие победу Мадуро на выборах
Итоги прошедших в Венесуэле выборов заслуживают доверия, победа президента Николаса Мадуро укрепит силу и авторитет действующего правительства, заявил российский посол в Боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров, сообщает РИА Новости.
По его словам, победа Мадуро будет способствовать укреплению отношений с Россией и другими странами.
«Можно считать итоги состоявшихся президентских выборов в стране заслуживающими доверия. Безусловно, продемонстрированный результат будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета администрации Николаса Мадуро... Мы в свою очередь продолжим развивать наши отношения стратегического партнерства с Каракасом», — прокомментировал итоги выборов дипломат.
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