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Политика ,  
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Путин успокоил иностранца, разбившего бокал шампанского. Видео

Появились кадры церемонии, на которой Путин успокоил иностранца из-за бокала

Путин успокоил иностранца, разбившего бокал шампанского. Видео
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Президент Владимир Путин успокоил иностранного военного, разбившего бокал на приеме в Адмиралтействе по случаю Дня Военно-морского флота.

Гостям разносили шампанское в ходе мероприятия, один из военнослужащих уронил бокал и начал собирать осколки. Путин отметил, что этого делать не стоит — «у нас не принято», и добавил, что в России посуду бьют «на счастье».

В здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге накануне Путин встретился с главами иностранных делегаций, которые приняли участие в параде в честь Дня Военно-морского флота. На приеме присутствовали представители более 30 зарубежных государств, в том числе командиры из Китая, Алжира и Индии.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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