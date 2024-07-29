Путин успокоил иностранца, разбившего бокал шампанского. Видео
Президент Владимир Путин успокоил иностранного военного, разбившего бокал на приеме в Адмиралтействе по случаю Дня Военно-морского флота.
Гостям разносили шампанское в ходе мероприятия, один из военнослужащих уронил бокал и начал собирать осколки. Путин отметил, что этого делать не стоит — «у нас не принято», и добавил, что в России посуду бьют «на счастье».
В здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге накануне Путин встретился с главами иностранных делегаций, которые приняли участие в параде в честь Дня Военно-морского флота. На приеме присутствовали представители более 30 зарубежных государств, в том числе командиры из Китая, Алжира и Индии.
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