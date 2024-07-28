Путин словами «на счастье» отреагировал на разбившего бокал военного
Президент России Владимир Путин ответил разбившему бокал на приеме в Адмиралтействе иностранному военному, что это произошло «на счастье». Видео опубликовала газета «Московский комсомолец».
Гостям разнесли шампанское, один из военнослужащих уронил бокал и начал собирать осколки. Российский президент отметил, что этого делать не стоит, а посуда разбилась «на счастье».
В здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге Путин встретился с главами иностранных делегаций, которые приняли участие в параде в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). На приеме собрались представители более 30 зарубежных государств, в частности командиры кораблей Китая, Алжира и Индии.
Ранее в Петербурге состоялся парад по случаю Дня ВМФ. В смотре принял участие эсминец «Цзяо Цзуо» Военно-морских сил Китая. За день до парада в город прибыл командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин.
Кроме китайских моряков в параде также приняли участие военные Алжира и Индии. От Алжира был учебный корабль «Суммам», от Индии — фрегат «Табар». На мероприятие был приглашен также командующий Военно-морскими силами Мьянмы контр-адмирал Хтейн Вин.
Всего в 2024 году в Главном военно-морском параде, военно-морских парадах и военно-спортивных праздниках в составе морской составляющей задействованы до 200 кораблей и судов различных классов.
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