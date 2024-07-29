В Петербурге мужчина подорвался на гранате
В Санкт-Петербурге при взрыве по дворе дома на Васильевском острове погиб мужчина, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета в телеграм-канале.
Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. В СК уточнили, что сдетонировал неизвестный предмет, который имел при себе погибший. Следователи проводят проверку.
В ночь на 29 июля «Фонтанка» сообщила, что во дворе дома 19, корпус 1, по улице Кораблестроителей произошел «громкий хлопок». РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что взорвалась граната РГД-5.
В конце мая граната взорвалась в квартире в Саратове. Боеприпас сдетонировал на втором этаже дома, в результате погиб один человек. В квартире были выбиты окна. Жильцов дома эвакуировали.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной