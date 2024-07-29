В Петербурге мужчина погиб при взрыве гранаты во дворе дома

В Петербурге мужчина подорвался на гранате

Фото: gsuskrf_spb / Telegram

В Санкт-Петербурге при взрыве по дворе дома на Васильевском острове погиб мужчина, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета в телеграм-канале.

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. В СК уточнили, что сдетонировал неизвестный предмет, который имел при себе погибший. Следователи проводят проверку.

В ночь на 29 июля «Фонтанка» сообщила, что во дворе дома 19, корпус 1, по улице Кораблестроителей произошел «громкий хлопок». РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что взорвалась граната РГД-5.

В конце мая граната взорвалась в квартире в Саратове. Боеприпас сдетонировал на втором этаже дома, в результате погиб один человек. В квартире были выбиты окна. Жильцов дома эвакуировали.