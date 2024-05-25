В результате взрыва гранаты в квартире в Саратове погиб человек
В квартире в Саратове взорвалась граната, погиб один человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Саратов № 1» и РЕН ТВ.
В региональном управлении Следственного комитета РБК сообщили, что устанавливают обстоятельства смерти мужчины.
По данным «Саратов № 1», боеприпас сдетонировал на втором этаже дома на Соколовогорской улице на севере города. В квартире выбило окна, 12 жильцов дома эвакуировали.
По данным «ЧП Саратов», мужчина 1952 года рождения погиб на месте, пострадавший мужчина 2002 года рождения госпитализирован в критическом состоянии. На месте работают экстренные службы.
Летом 2023 года в жилом многоквартирном доме в Ростове-на-Дону взорвалась самодельная граната. В результате один человек пострадал — мужчине оторвало один палец, еще два были сильно травмированы. Осколок гранаты попал раненому в живот. По словам местных жителей, пострадавший вернулся из зоны военной операции на Украине.
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