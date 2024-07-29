В Новой Таволжанке снаряд попал в жилой дом с людьми
В селе Новая Таволжанка Белгородской области снаряд попал в жилой частный дом, ранения получили женщина и ее 16-летняя дочь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«У девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. <...> Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести. У ее мамы рваная рана ноги», — написал Жданов.
Он уточнил, что сильные повреждения получил второй этаж дома, а также автомобиль, который стоял во дворе.
Новая Таволжанка расположена у границы с Украиной и регулярно попадает под обстрелы.
14 июля 2024 года власти сообщили о ранении трех мирных жителей.
«В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина», — написал Гладков. По его словам, один мужчина получил ранение грудной клетки, у другого осколочное ранение мягких тканей живота, у женщины осколочное ранение в области лопатки. Всех троих госпитализировали.
Кроме того, после обстрела были повреждены три частных дома, один из них полностью разрушен вследствие прямого прилета.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной