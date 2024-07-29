В Новой Таволжанке снаряд попал в жилой дом с людьми

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В селе Новая Таволжанка Белгородской области снаряд попал в жилой частный дом, ранения получили женщина и ее 16-летняя дочь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«У девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. <...> Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести. У ее мамы рваная рана ноги», — написал Жданов.

Он уточнил, что сильные повреждения получил второй этаж дома, а также автомобиль, который стоял во дворе.

Новая Таволжанка расположена у границы с Украиной и регулярно попадает под обстрелы.

14 июля 2024 года власти сообщили о ранении трех мирных жителей.

«В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина», — написал Гладков. По его словам, один мужчина получил ранение грудной клетки, у другого осколочное ранение мягких тканей живота, у женщины осколочное ранение в области лопатки. Всех троих госпитализировали.

Кроме того, после обстрела были повреждены три частных дома, один из них полностью разрушен вследствие прямого прилета.