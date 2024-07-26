 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Украинский журналист Шарафмал осужден в Москве заочно на 7 лет колонии

Мосгорсуд приговорил к семи годам лишения свободы украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, признав его виновным в призывах убивать россиян, сообщили в прокуратуре.

Журналисту вменялись публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), возбуждение ненависти и вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282) и реабилитация нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1).

СК завел против ведущего с Украины дело о призывах к убийству россиян
Политика
Фахрудин&nbsp;Шарафмал

По версии следствия, с февраля по март 2022 года телеведущий в прямом эфире украинского телеканала, вещающего в том числе онлайн, делал заявления, «выражающие и формирующие враждебное отношение к русским, обосновывающие и утверждающие необходимость совершения в отношении них насильственных действий до полного уничтожения».

Также его речь содержала призывы, одобрение и положительную оценку преступной деятельности и идеологии нацизма, решили следователи.

Помимо лишения свободы Шарафмалу также запретили в России заниматься администрированием сайтов на срок 5 лет.

Шарафмал вел на «24 канале» передачу «ВЕСТI Глобалайз», на сайте СМИ он значится как «автор и ведущий программно-аналитической редакции».

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео

Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Мосгорсуд Украина журналист приговор
Материалы по теме
На Украине телеведущего задержали за призывы сопротивляться мобилизации
Политика
Следствие потребовало заочно арестовать телеведущую Курбангалееву
Политика
Следствие попросило заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
На стрелявшего в пассажира таксиста в Москве возбудили делоОбщество, 15:26
Ликсутов сообщил о росте суммарного пробега вагонов метро почти на 10%Экономика, 15:25
Киев заявил о работе с Анкарой над гуманитарным коридоромПолитика, 15:24
Росгвардия согласилась лечить участников военной операции на УкраинеПолитика, 15:21
Трех бизнесменов осудили по делу о хищении почти ₽500 млн у МинобороныОбщество, 15:20
«РИА Новости» узнало причину задержания экс-замминистра обороны БулгаковаПолитика, 15:17
Украинский журналист Шарафмал осужден в Москве заочно на 7 лет колонииПолитика, 15:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки Оропуш в РоссииОбщество, 15:15
«МегаФон» изучил рынок восстановленных смартфоновПресс-релиз, 15:14
Дочь Маска ответила на обвинения отца в обмане ради смены полаОбщество, 15:13
Губернатор Забайкалья — о перспективах края в сотрудничестве с КитаемОтрасли, 15:06
АвтоВАЗ остановит производство на три недели каникулБизнес, 15:06
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 15:04
Что ожидает рынок жилья и ипотеки после резкого повышения ключевой ставкиНедвижимость, 14:57