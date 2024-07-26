Украинский журналист Шарафмал осужден в Москве заочно на 7 лет колонии

Мосгорсуд приговорил к семи годам лишения свободы украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, признав его виновным в призывах убивать россиян, сообщили в прокуратуре.

Журналисту вменялись публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), возбуждение ненависти и вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282) и реабилитация нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1).

По версии следствия, с февраля по март 2022 года телеведущий в прямом эфире украинского телеканала, вещающего в том числе онлайн, делал заявления, «выражающие и формирующие враждебное отношение к русским, обосновывающие и утверждающие необходимость совершения в отношении них насильственных действий до полного уничтожения».

Также его речь содержала призывы, одобрение и положительную оценку преступной деятельности и идеологии нацизма, решили следователи.

Помимо лишения свободы Шарафмалу также запретили в России заниматься администрированием сайтов на срок 5 лет.

Шарафмал вел на «24 канале» передачу «ВЕСТI Глобалайз», на сайте СМИ он значится как «автор и ведущий программно-аналитической редакции».